Roma, di recente, ha firmato un contratto da oltre 300 milioni di euro con IVECO BUS, brand del Gruppo IVECO, per l’acquisizione di 411 nuovi autobus elettrici. Questo accordo segna un passo significativo nella direzione di rendere la flotta di mezzi pubblici della Capitale più sostenibile, efficiente e accessibile.

L’ ATAC, azienda romana leader nel settore della mobilità, ha sottoscritto un contratto ambizioso per la consegna di autobus a batteria prodotti da IVECO BUS. Questi nuovi veicoli elettrici, disponibili in modelli da 12 e 18 metri, non solo contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale della flotta di trasporti pubblici, ma anche a potenziarne l’efficienza complessiva.

Roma: Una svolta verde verso la mobilitá sostenibile

Il contratto della città di Roma, però, non si limita solo alla fornitura dei veicoli. IVECO BUS si occuperà anche della manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 10 anni. Questa partnership promette di portare un cambiamento significativo nel panorama della mobilità urbana romana.

La transizione ecologica di Roma si manifesta non solo come un beneficio locale, ma anche come parte di un impegno globale per la sostenibilità. Domenico Nucera, Presidente della Bus Business Unit presso IVECO Group, ha sottolineato il ruolo cruciale di questa iniziativa nel supportare la città nella sua evoluzione verde. I primi autobus elettrici sono attesi entro la fine del 2024 e l’intera flotta operativa entro la metà del 2026. L’ annuncio sottolinea il progresso tangibile verso un futuro di mobilità urbana più pulita ed efficiente. La consegna puntuale di veicoli ecologici riflette l’impegno di IVECO BUS a essere una forza guida nel settore della mobilità sostenibile