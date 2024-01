Vodafone, utenti DELUSI dai nuovi aumenti per queste OFFERTE

La grande risalita di alcuni colossi del mondo della telefonia mobile ha stupito e non poco gli utenti. Le grandi aziende che hanno sempre dominato hanno cercato in ogni modo di recuperare terreno dopo aver visto il gestori virtuali guadagnarne veramente tanto e tra i nomi più importanti ad aver fatto questo percorso c’è sicuramente anche quello di Vodafone. L’azienda anglosassone ora vuole migliorare nettamente il numero di utenti a sua disposizione, e lo dimostra con le sue offerte.

Allo stesso tempo però sembra essere in corso una nuova rimodulazione che potrebbe stupire e deludere tantissime altre persone. Quando si parla di rimodulazione, vuol dire che stanno per cambiare i contenuti o i prezzi di determinate offerte, in questo caso quelle di Vodafone.

L’azienda colorata di rosso vuole infatti rivedere alcuni aspetti fondamentali delle sue tariffe. Affidarsi a un operatore telefonico di grande livello significa anche questo, ovvero dover sottostare a quelle che sono le sue modalità e i suoi ritmi. Stanno pertanto per arrivare nuovi aumenti.

Vodafone rimodula alcune delle sue offerte, ecco come cambiano i prezzi

Chi stava aspettando con ansia che Vodafone cambiasse qualcosa, resterà deluso perché il cambiamento riguarderà un aumento di prezzo. Più in particolare saranno diverse promozioni tra il mobile e il fisso a variare, con una soluzione soluzione su tutte.

Tra queste c’è sicuramente la Vodafone Family+ New, opportunità che vede il suo prezzo passare da 9,99 € al mese a 11,99 € al mese. Non è detto che Vodafone non possa cambiare idea, per cui non bisogna disperare.