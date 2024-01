Iliad, noto operatore italiano, continua a primeggiare nel mercato delle telecomunicazioni con l’introduzione di nuove offerte che promettono qualità e prezzi imbattibili. Sin dal suo debutto nel 2018, l’azienda ha mantenuto il proprio punto di forza nel rapporto qualità-prezzo, offrendo agli utenti promozioni variegate e convenienti.

Le offerte Iliad: Fibra ad alta velocità e mobile a costi competitivi

I clienti Iliad possono beneficiare di promozioni mobile a partire da soli 4,99€ al mese, che includono minuti illimitati, SMS illimitati e un generoso pacchetto dati fino a 100 Giga in 4G o 5G. Ma l’innovazione non si ferma qui. Acquistando un’offerta mobile dal valore di 9,99€ o superiore, si ottiene uno sconto speciale sull’Iliad Wi-Fi, l’offerta di connessione fissa dell’operatore. La velocità della connessione dipende dalla tecnologia disponibile nell’area, garantendo download fino a 5 GB al secondo in fibra FTTH EPON e fino a 1 GB al secondo in zone bianche meno popolate.

Le offerte più interessanti

Tra le offerte più rilevanti del 2024 spiccano:

Iliad Voce.

A 4,99€ al mese con minuti e SMS illimitati;

A al mese con Giga 100 .

A 7,99€ al mese con 100 Giga di traffico;

. A al mese con di traffico; Giga 150.

A 9,99€ al mese con 150 Giga in 5G

Per chi cerca una soluzione principalmente dati, c’è anche:

Giga 300 a 13,99€ al mese con 300GB di dati.

Queste proposte testimoniano l’impegno di Iliad nel fornire opzioni flessibili per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Scegliere questo operatore non è solo una questione di convenienza economica, ma anche di accesso a connessioni ad alta velocità e servizi telefoni completi.

Restate connessi per tutte le altre novità e offerte imperdibili.