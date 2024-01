Iliad ha recentemente rinnovato la sua offerta natalizia, FLASH 180, mantenendo intatto il vantaggioso pacchetto dati di 180 GB in 4G/4G+ e 5G, insieme a chiamate e SMS illimitati, al costo mensile fisso di 9,99 euro. L’offerta, ora denominata Flash 180 2024, ha mantenuto la sua promessa di “PER SEMPRE“, confermando che le tariffe non subiranno rimodulazioni o adeguamenti legati all’inflazione.

Nella cornice della campagna natalizia, Iliad ha sottolineato il suo impegno a offrire agli utenti una stabilità di prezzo nel tempo. La Flash 180 continua ad essere un’opzione attraente con un costo mensile contenuto, considerando l’ampio pacchetto dati e i servizi inclusi.

L’offerta Iliad che rimane una scelta vantaggiosa

Flash 180 prevede minuti e SMS illimitati, insieme a un generoso pacchetto dati di 180 GB, incluso il supporto per la tecnologia 5G. Il costo di attivazione è di 9,99 euro, ma per i clienti Iliad che desiderano effettuare il cambio offerta, questa spesa è gratuita. Inoltre, l’offerta presenta la possibilità di roaming zero con un bonus di 10 GB (con un’opzione aggiuntiva di Extra 5GB in UE e Svizzera rispettivamente a 3,99 e 4,99 euro).

I clienti interessati possono beneficiare di Flash 180 se sono nuovi utenti, stanno effettuando la portabilità del proprio numero o sono già clienti Iliad desiderosi di aumentare la quantità di dati a loro disposizione. Per gli attuali clienti Iliad con un’offerta attiva, è possibile effettuare l’upgrade alla Flash 180 e godere di una maggiore disponibilità di GB.

La tecnologia 5G è disponibile nelle zone coperte dalla rete 5G di Iliad e su dispositivi compatibili con questa tecnologia. L’attivazione dell’offerta può essere effettuata online su iliad.it o presso i numerosi punti vendita fisici dell’operatore.

Numeri positivi e tanti nuovi utenti

Iliad ha recentemente aderito alla delibera AGCOM 9/23/CONS, fornendo gratuitamente a tutti i suoi clienti, sia fissi che mobili, l’accesso all’app McAfee Safe Family per il controllo parentale. Ciò consente di gestire la sicurezza online dei propri figli, monitorare l’utilizzo delle app e dei siti web e impostare limiti di tempo.

Dal punto di vista finanziario, Iliad ha registrato risultati positivi con ricavi di 269 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente e del 5,9% su base trimestrale. L’operatore conta ora su 10.475.000 utenti di telefonia mobile e 172.000 utenti in fibra FTTH.

L’offerta Flash 180 2024 è disponibile per l’attivazione fino all’11 gennaio, e nonostante eventuali rinnovi, mantiene le stesse condizioni: 180GB, minuti ed SMS illimitati, al costo fisso mensile di 9,99 euro, con una spesa di attivazione di 9,99 euro.