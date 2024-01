Quando si affronta la delicata decisione di acquistare uno smartphone, è importante considerare attentamente il rapporto tra le nostre esigenze e il budget disponibile. Cercare un dispositivo in grado di soddisfare al meglio le nostre necessità diventa una vera e propria sfida, ma per coloro che ambiscono a possedere un compagno affidabile nel lungo termine, dotato di una potenza paragonabile a un autentico piccolo computer e capace di resistere senza indugi a condizioni stressanti, la selezione si orienta inevitabilmente verso prodotti che vantano universalmente riconosciuta potenza e durabilità.

La recente pubblicazione della classifica annuale di AnTuTu sui migliori smartphone ha evidenziato che i primi cinque condividono caratteristiche sotto la scocca. L’analisi delle prestazioni dei modelli di punta ha rivelato che questi dispositivi, oltre a occupare le posizioni di vertice, condividono un SoC Snapdragon 8.

Quali sono i cinque migliori smartphone

Il quinto nella classifica di AnTuTu è il Nubia Z 50, dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2. Alla quarta posizione si colloca il Galaxy S23+, anch’esso con Snapdragon 8 Gen 2 ma con la versione OC. La medaglia di bronzo spetta al Galaxy S23 Ultra, con maggiore grandezza di RAM e memoria interna rispetto alla versione S23+. Il secondo smartphone più potente al mondo è il MI 13, mentre lo IQOO 12 si posiziona al primo posto per le migliori performance, grazie al processore Snapdragon 8 di terza generazione anziché lo Snapdragon 8 di seconda generazione , 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

A quanto ammontano i prezzi di questi dispositivi

Per quanto riguarda i costi, il Galaxy S23 Ultra, terzo in classifica, è disponibile sul sito ufficiale Samsung per poco meno di mille euro. In modo sorprendente, il MI 13 di Xiaomi e il VIVO IQOO 12, considerato il migliore, possono entrambi essere acquistati online per circa 650 euro, offrendo un notevole rapporto qualità-prezzo per dispositivi ad alte prestazioni.