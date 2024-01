Fastweb si conferma come il principale operatore di telefonia mobile in Italia, raggiungendo una velocità di rete mobile senza precedenti. Secondo i dati raccolti, Fastweb ha mantenuto il titolo di operatore più veloce per il terzo e quarto trimestre del 2023, con una performance eccezionale di 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload. La rete 5G di questo gestore copre ora oltre il 70% della popolazione, consolidando la sua posizione di leader nell’offerta di servizi ad alta velocità.

Fastweb Mobile: Offerte irresistibili per tutti i gusti

Le offerte Fastweb Mobile di gennaio 2024 offrono soluzioni adatte a diverse esigenze. La proposta principale è sul Mobile, un’offerta 5G che include:

Chiamate illimitate;

100 messaggi ;

; 150 GB di internet al mese a soli 7,95 euro;

di internet al mese a soli 7,95 euro; La SIM viene fornita gratuitamente, e l’attivazione avviene rapidamente attraverso SPID, CIE o video-riconoscimento.

Per coloro che invece necessitano di una soluzione business, c’è Fastweb Mobile Business a 8,95 euro al mese, che offre:

chiamate illimitate;

300 messaggi;

100 GB e l’accesso ai corsi della Digital Academy.

Per chi cerca un pacchetto più completo, Fastweb Mobile Full offre:

chiamate illimitate

100 messaggi;.

200 GB a 9,95 euro al mese, senza vincoli o costi nascosti.

Mobile Business Freedom, a 10,95 euro al mese, offre:

Chiamate illimitate;

500 messaggi;

200 GB in 5G e minuti internazionali.

Mobile Maxi, a 11,95 euro al mese (con i primi due mesi gratuiti), include:

chiamate illimitate;

100 messaggi;

300 GB e roaming internazionale fino a 13 GB al mese;

e roaming internazionale fino a 13 GB al mese; Con spedizione gratuita della SIM,

Insomma l’operatore si conferma come la scelta ideale per chi cerca velocità, affidabilità e un’ampia scelta di offerte.