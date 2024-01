In concomitanza del lancio di Honor 6, la nuova linea di smartphone di casa Honor quest’ultima ne ha approfittato per mostrare al mondo la sua nuova interfaccia grafica, la MagicOS 8, la quale introdurrà tantissime novità tra cui l’IA on device, la quale sfrutterà un LLM proprietario introducendo delle funzionalità specifiche.

In sostanza MagicOS 8 introdurrà MagicLM, un Large Language Model proprietario di Honor che fin da subito utilizzerà la bellezza di sette miliardi di parametri e opererà a livello di piattaforma grazie al processamento dei dati in locale, un’idea che nasce anche dal desiderio di mettere a tacere tutti i dubbi sulla privacy usando l’IA dal momento che quest’ultima verrà eseguita in locale, per l’appunto Honor e Qualcomm per rendere il tutto più ottimizzato hanno collaborato per ottimizzare MagicLM sullo Snapdragon 8 gen3.

Tante novità in arrivo

Sempre restando in tema di novità introdotte, avremo l’arrivo della intent-based user interface (IUI) Magic Portal, la quale sarà in grado di prevedere le intenzioni degli utenti sulla base del riconoscimento dei loro movimenti oculari, delle loro ricerche sul web e delle loro abitudini, in tal modo potrete fare switch tra un’app ed un’altra senza passare dal menù ma solo con un semplice swipe, al lancio le app compatibili saranno Alipay, Baidu Map, Amap, Didi, Bilibili, Douyin e Youku, non si sa invece nulla in merito l’arrivo in Occidente.

MagicOS 8 nonostante l’IA on board consentirà comunque di usare anche modelli cloud derivati da partnership con altre aziende, in più consentirà anche il riconoscimento dei pop up pubblicitario consentendone l’eliminazione scuotendo lo smartphone.