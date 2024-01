Proposto in Francia da Emmanuel Macron nel 2022, ora è realtà. Parliamo del social leasing, un incentivo statale sul noleggio e acquisto di automobili ecosostenibili, che potrebbe arrivare anche in Italia, ma come funziona?

Il social leasing è un incentivo statale che permette di noleggiare un’ auto elettrica o ibrida a prezzi molto bassi(da 75 a 125 euro al mese). L’automobile deve essere noleggiata per minimo 3 anni e concluso il periodo di noleggio, il cittadino potrà decidere se restituire la vettura allo Stato o se riscattarla per diventarne l’effettivo proprietario.

Il leasing sociale è una riforma atta ad incoraggiare a sostituire veicoli vecchi per auto più moderne, sicure e che inquinano meno. Inoltre rappresenta un’opportunità significativa per le famiglie a basso reddito di accedere a veicoli più rispettosi dell’ambiente grazie a un canone di noleggio più economico. Oltretutto è una riforma che potrebbe incentivare la produzione di veicoli locali, passo importante per sostenere l’industria automobilistica italiana e garantire che rimanga competitiva a livello globale.

Il successo del leasing in Francia

In Francia questo modello sperimentale di noleggio è stato attuato ed ha portato a notevoli risultati. Dei 20.000 stimati, si sono iscritti circa 80.000 cittadini mettendo in allarme il governo, non aspettandosi così tante richieste. Dopo il successo in Francia, anche l’Italia è allettata dal leasing. Giorgia Meloni dichiara che è pronta ad istituire un metodo simile. C’è chi dice di andare con cautela, come il ministro Matteo Salvini, che espone preoccupazioni sul possibile abuso, come era successo con il reddito di cittadinanza. Altri come Federauto avvisano che se l’acquisto delle auto per il leasing non combacia con la richiesta, lo stato potrebbe sprecare molti fondi, e propone un ritorno all’ecobonus.

In conclusione, se questo esperimento avrà successo, noleggiare automobili ecosostenibili sarà più conveniente.