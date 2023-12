Geekom, azienda leader nel settore della produzione di miniPC, ha in questo periodo dato il via ad una promozione molto speciale, applicata direttamente su uno dei modelli di punta: Geekom Mini IT12. Un prodotto che vuole soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, offrendo versatilità al giusto prezzo finale di vendita.

Questi è un classico miniPC dell’azienda, disponibile sul mercato con un SoC differente, che può spaziare tra un Intel Core i7 di dodicesima generazione ed un Intel Core i5 della stessa generazione, affidandosi comunque alla scheda grafica integrata, Intel Iris Xe. La configurazione di base procedere con la memoria RAM DDR4-3200, fino ad un massimo di 64GB, ma anche un buonissimo SSD PCie 4.0, che permetterà di accedere rapidamente a tute le informazioni presenti sullo stesso, o di salvare quanto necessario con tempi ancora ridotti rispetto al passato.

Le connettività restano comunque di alto livello, poiché parliamo di WiFi 6E tri-band (anche a 6GHz), bluetooth 5.2, una porta ethernet LAN da 2,5GbE, 4 porte per il collegamento di monitor, di cui due compatibili con l’8K, per finire con due porte USB4. Un prodotto dalla qualità assoluta che oggi gli utenti possono acquistare a prezzi ridotti, sia su Amazon che sul sito ufficiale.

Geekom Mini IT12: ecco quanto costa per Natale

Per festeggiare il Natale sono state attivate promozioni ad occhi, che permettono all’utente di acquistare il prodotto direttamente su Amazon, andandolo a pagare solamente 396 euro, rispetto ai 529 euro previsti di listino. Per raggiungere tale cifra dovete collegarvi qui, applicare il coupon di 80€ presente in pagina, e poi inserire il codice E656XRQW, che applicherà un altro 10%.

Nel caso in cui lo vogliate acquistare sul sito ufficiale, lo andrete a pagare 399 euro, semplicemente collegandovi qui, per poi applicare il codice E656XRQW che sconterà 50€ dal prezzo mostrato a schermo.