TIM apre alle Power, 2 offerte per distruggere Iliad

Tra tutte le offerte che stanno girando nell’ultimo periodo sul web, ci sono quelle di TIM in auge. Il merito sicuramente è da attribuire ai contenuti che sono presenti al loro interno, tutti i ben distribuiti e soprattutto con un prezzo utile per chi vuole risparmiare.

Pian piano siamo arrivati a notare quanto la situazione sia migliorata dal punto di vista dei gestori storici. Se prima la maggior parte di essi erano in balia dei gestori virtuali e dei loro prezzi irrisori, oggi l’intero ambito sembra ripresa. I provider MNO stanno risalendo e proprio TIM lo dimostra con le sue nuove Power. Sono due le offerte che stanno facendo rientrare diversi utenti ultimamente, anche se sono indirizzate a coloro che provengono da alcuni provider in particolare. Ora è il momento della Power Iron e della Power Supreme Web Easy.

TIM porta di nuovo in alto le sue due Power, si parte da 6,99 € al mese

Dopo il gran numero di offerte prodotte dai gestori virtuali, TIM ha deciso di lanciare le sue proposte. Era il momento di ripristinare due vecchie offerte, ovvero la Power Iron e la Supreme Web Easy.

Entrambe le soluzioni che il gestore italiano mette in campo hanno dalla loro parte minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La prima delle due offre 100 giga tutti i mesi per la navigazione sul web in rete 4G, mentre la seconda arriva a 150 giga in 4G. Rispettivamente i prezzi mensili equivalgono a 6,99 € al mese e a 7,99 € al mese, con il primo che sarà gratuito.