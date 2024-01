APPLE AirTag ad un costo eccezionalmente basso su AMAZON

Se hai mai perso le chiavi di casa, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto importante, la soluzione è finalmente arrivata con AirTag di Apple. Questo dispositivo di localizzazione intelligente si integra perfettamente con l’app Dov’è che già conosci e utilizzi per trovare i tuoi dispositivi, amici o familiari.

Piccolo e adattabile, l’AirTag si presta a molteplici utilizzi. Oltre che sullo store Apple, il dispositivo è presente su Amazon ed è anche in sconto. Attualmente, lo troverai al prezzo allettante di soli 34,99 euro.

Come funziona l’AirTag Apple

La configurazione di AirTag è davvero facile. Basta un semplice tap per collegare il dispositivo al tuo iPhone o iPad tramite l’app Dov’è. In pochi istanti, il tuo AirTag è pronto per iniziare a proteggere i tuoi oggetti. Quando hai bisogno di ritrovare qualcosa, il dispositivo offre diverse opzioni. Puoi far suonare l’altoparlante integrato direttamente dall’app, rendendo più facile seguire il suono e individuare il tuo oggetto smarrito. In alternativa, chiedi a Siri, l’assistente vocale intelligente di Apple, per semplificare ulteriormente il processo di ricerca.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione Precisa” di AirTag ti guida al punto esatto in cui si trova l’oggetto. Questa caratteristica è disponibile su iPhone 11 e modelli successivi. Il device sfrutta la vasta rete Dov’è di Apple, composta da centinaia di milioni di dispositivi collegati in tutto il mondo. Anche quando il tuo AirTag è molto lontano, potrai contare su questa rete estesa per trovare ciò che hai perso. Attiva la modalità Smarrito e riceverai automaticamente una notifica non appena il dispositivo viene rilevato da un altro device. Questa funzione aggiuntiva ti fornisce un ulteriore strumento per recuperare i tuoi oggetti con tranquillità.

Nella rete Dov’è, la privacy è prioritaria. Tutte le comunicazioni avvengono in forma criptata e anonimamente, garantendo la massima sicurezza delle tue informazioni personali. Con AirTag di Apple, dimentica lo stress di perdere sempre chiavi, occhiali, portafogli o qualsiasi altra cosa. Configuralo in un attimo, sfrutta la potenza della rete Dov’è e sii sempre tranquillo. Prova il dispositivo e approfitta dello sconto Amazon del momento. Potrebbe anche essere un regalo apprezzato per un compleanno o qualsiasi altra occasione.