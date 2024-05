Vodafone sfida Iliad e i virtuali con le SILVER fino a 200 giga

Fino a qualche anno fa era molto difficile per Vodafone riuscire ad intromettersi tra un gestore e i propri utenti. Il provider colorato di rosso, che è sempre stato bravissimo a rubare clientela alla concorrenza, era andato in difficoltà a causa dei prezzi molto bassi. Finalmente si è riuscita a trovare una quadratura, consentendo all’azienda di mostrare tutta la sua qualità mista alla convenienza.

Per farlo c’era bisogno di restaurare qualcosa di vecchio e portarlo dunque ai ritmi attuali. Ecco quindi che tornano le Silver, le offerte piene di contenuti che Vodafone ha sempre utilizzato per battere la concorrenza.

Vodafone, tornano le Silver e ci sono anche 50 giga in regalo ogni mese

Sono ritornate le tanto amate Silver, soluzioni davvero straordinarie che tutti possono scegliere ma solo a determinate condizioni. In ogni caso, ci sono giga, minuti e messaggi in quantità, ma ovviamente si varia in base al prezzo.

Sono due le offerte che si alternano per proporre agli utenti risparmio, quantità e qualità. La prima offre ogni mese minuti senza limiti verso ogni gestore e 200 SMS con 100 giga in 4G. La seconda offerta alza un po’ l’asticella e porta i giga a 150 in 4G, sempre con minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi.

Gli utenti che scelgono un’offerta del marchio Vodafone appartenente alla gamma Silver, possono approfittare anche di una promozione. Scegliendo semplicemente il servizio di ricarica automatica conosciuto come SmartPay, si possono ottenere ben 50 giga da aggiungere a quelli della promo scelta.

In questo momento il gestore di riferimento dunque si conferma ancora una volta Vodafone, che però non rende le due offerte disponibili per tutti. L’azienda ha infatti ritenuto opportuno attaccare solo due fazioni, quella dei gestori virtuali e quella rappresentata dal leader assoluto del momento ovvero Iliad. Attualmente le due soluzioni sono ancora disponibili per gli aventi diritto.