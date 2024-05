Iliad, l'offerta di maggio è la GIGA 180 che regala il 5G

È ritornata ancora una volta la Giga 180, offerta mobile che include minuti, messaggi e giga ma anche una qualità di rete senza precedenti. Chi vuole cambiare gestore non poteva trovare momento più propizio: chiunque infatti può scegliere la nuova offerta di Iliad in quanto il provider non impone limiti di provenienza. Una volta scelta questa offerta poi è da non dimenticare il fatto che i contenuti al suo interno saranno per sempre gli stessi così come il prezzo di vendita mensile.

La qualità è assicurata dal 5G offerto gratuitamente ma anche dai servizi che vengono concessi in parallelo. Come riferiscono gli utenti che hanno già sottoscritto una delle promozioni mobili di Iliad in passato, il servizio clienti è uno dei migliori in assoluto. L’altro aspetto rassicurante è che non ci sono rimodulazioni di alcun genere che possano imporre un cambio di prezzo al di fuori delle volontà del gestore.

Nasce proprio con questa prerogativa Iliad, ovvero quella di tenere per sempre attivi gli stessi prezzi senza modificarli. Chi opta per questa soluzione dunque si porta a casa una promo unica nel suo genere, che attualmente non ha rivali in giro.

Iliad sbanca con la sua Giga 180: ecco cosa include ogni mese per 9,99 €

È ancora una volta Iliad il provider del mese grazie alla sua ultima offerta lanciata sul sito ufficiale, quella piena di giga. Chi sceglie questo gestore sa benissimo che ora sul sito ufficiale è disponibile la Giga 180, promozione mobile che include anche il 5G con un prezzo di soli 9,99 € mensili.

Al suo interno non manca nulla in termini di contenuti in quanto sono presenti minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Il corpo grosso però sta nel prendere al volo questa offerta perché include il suo interno 180 giga con il 5G gratis. Questo vale per sempre, senza cambiamenti.