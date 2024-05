Energia elettrica: si va verso l'uso diffuso di fonti rinnovabili

Nel 2023, il mondo ha assistito ad un momento stupefacente per la produzione energetica. Con una certa sorpresa, date le negative speranze, vi è stata una crescita esponenziale della creazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili. Questa ha addirittura raggiunto il 30% del totale dell’energia prodotta. Si tratta di un traguardo importante e storico che potrebbe cambiare le nostre sorti per il futuro e segnare una svolta nella lotta al cambiamento climatico.

L’incremento della produzione di energia da fonti solari ed eoliche è stato ciò che probabilmente ha contribuito di più all’innalzamento dei valori riguardanti l’energia elettrica pulita. Il solare, in particolare, ha mostrato uno sviluppo positivo per il 19° anno di fila, diventando la fonte primaria energetica rinnovabile ora sfruttata. I dati mostrano che l’energia rinnovabile ha un certo potenziale e che ora, più che mai, è pronta a combattere con i metodi di produzione di elettricità tradizionalmente diffusi.

Futuro sostenibile? Sì ma se si trovano metodi di produzione di energia resilienti

Dove ci sono stati aspetti positivi, c’è anche fa tener conto di un lato negativo riguardante il panorama energetico nel medesimo anno. La siccità prolungata in Paesi come Cina e India ha causato un crollo nella produzione idroelettrica, portando ad un aumento dell’uso del carbone. Tale aumento ha portato a diverse preoccupazioni anche considerando che lo scopo delle tecnologie odierne è proprio quello di portare ad un futuro decarbonizzato. L’evento climatico ha anche evidenziato quanto ora sia importante trovare soluzioni che tocchino fonti energetica capaci di restare intatte di fronte alle crisi meteorologiche.

Le prospettive per il futuro sono tuttavia promettenti, con la previsione di una riduzione permanente dell’uso dei combustibili fossili e con un conseguente calo delle emissioni prodotte. Il passaggio a un’era energetica più sostenibile non solo offrirebbe benefici ambientali, ma creerebbe anche più opportunità economiche e sociali. Ora è importante agire con determinazione e urgenza. Il tempo a disposizione per affrontare i cambiamenti climatici è più limitato di quel che sembra e l’impegno deve essere coordinato, costante e globale per arrivare ad una transizione reale ad un’energia totalmente sostenibile.