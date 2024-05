CoopVoce costa poco: solo 5,99 € al mese per la EVO 30

I gestori virtuali stanno facendo corsa a sé ultimamente ed è difficile tenergli testa. Alcune realtà si sono presentate però come le migliori in assoluto anche quest’anno e lo stanno dimostrando ampiamente. Lo scettro, secondo quanto dimostrato in questi mesi del 2024, spetta di diritto ad un’azienda in particolare: CoopVoce.

Dopo quanto visto anche durante gli scorsi mesi, si può ancora confermare che questo gestore sta dando agli utenti tutto quello che chiedono. Ogni offerta proposta da CoopVoce infatti finisce per incarnare ogni volontà del pubblico, a partire dai tanti contenuti fino alla convenienza dei prezzi. Al momento non c’è dubbio sul fatto che la migliore offerta del mese di maggio sia disponibile sul sito ufficiale del provider di Coop, che ha ripristinato infatti una delle sue soluzioni più amate di sempre. Torna infatti ufficialmente anche la EVO 30, una promozione mobile che al suo interno vanta tutti i contenuti e un prezzo bassissimo.

Chi la sceglie può stare sicuro: il prezzo di vendita sarà sempre lo stesso e non cambierà mai nel tempo, parola di CoopVoce. Al momento non ci sono limiti per sottoscriverla e tutti possono portarla a casa. Direttamente sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni del caso anche se bisogna solo sapere cosa c’è nella promo.

CoopVoce, le nuove offerte del provider costano pochissimo: la EVO 30 è la regina

Riuscire a scoprire un’offerta come quella di CoopVoce è un vero colpo di fortuna per chi non conosceva il provider. L’azienda è diventata famosissima e con la sua EVO 30 domina.

Si tratta di una soluzione mobile che a fine mese scadrà e che include il suo interno minuti senza limiti, 1000 SMS e 30 giga in 4G. Il prezzo equivale a soli 5,99 € al mese per sempre senza rimodulazioni. Chi vuole sottoscriverla può farlo mediante il sito ufficiale o presso un negozio autorizzato.