Il mini compressore per auto è divenuto nel corso degli anni un piccolo strumento essenziale per tutti i consumatori, infatti è un prodotto che può tranquillamente aiutare in caso di piccole forature, o di difficoltà legate direttamente a pneumatici sgonfiati, per riprendere quel poco di pressione necessario per arrivare a fornire la giusta assistenza.

I prezzi di base non sono particolarmente elevati, in genere si possono trovare prodotti attorno ai 50 euro, ma oggi su Amazon è disponibile uno sconto decisamente interessante, che porta un modello di buona qualità a soli 22 euro. Si tratta di un mini compressore auto a batteria, con un componente di 4000mAh, in grado in pratica di gonfiare quattro gomme prima di scaricarsi completamente, con 4 modalità di utilizzo differenti, ed una potenza massima di 150PSI.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, con nuovi codici sconto gratis ogni giorno, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale.

Mini compressore auto in promozione: costa pochissimo solo oggi

Il mini compressore portatile, oltre ad avere ridotte dimensioni (di cui parliamo a breve), gode anche di un prezzo estremamente confortevole per gli utenti. Il suo valore consigliato è di 29,99 euro, ma grazie all’ultima promozione lanciata da Amazon, la spesa da sostenere è stata ridotta del 24%, fino ad arrivare a soli 22 euro. Potete comprarlo premendo qui.

All’interno della confezione potete trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, parliamo quindi del mini compressore auto, il cavo di ricarica USB, il tubo per l’aria, il manuale d’uso ed anche 3 ugelli differenti, così da renderlo il più versatile possibile e facilmente utilizzabile da tutti i consumatori. E’ un prodotto che può facilmente stare nel palmo di una mano, raggiungendo nello specifico 16,7 x 13 x 7,8 centimetri, ed un peso di soli 480 grammi, sfortunatamente non viene commercializzato con una custodia per il trasporto, ma a questo prezzo non si poteva sperare diversamente.