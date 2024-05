Qualche giorno fa, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aveva reso disponibile all’attivazione sul proprio sito web una super offerta di rete mobile. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 e al momento non è più disponibile. Tuttavia, presso i negozi fisici autorizzati Kena questa super offerta sarà ancora disponibile all’attivazione per qualche altro giorno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, continua nei negozi la super offerta Kena 4,99 Flash 100

Presso i negozi fisici autorizzati Kena sarà ancora disponibile all’attivazione la super offerta mobile Kena 4,99 Flash 100. Come già accennato in apertura, infatti, quest’ultima non sarà più disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Gli utenti potranno però ancora attivarla presso i punti vendita autorizzati dell’operatore.

Si tratta quindi sostanzialmente di una proroga che sta proponendo in questi giorni l’operatore telefonico virtuale. L’offerta in questione sarebbe dovuta terminare anche nei negozi lo scorso 8 maggio 2024. L’operatore ha però deciso di continuare a proporla, senza comunicare alcuna data di scadenza. Si tratta quindi di un’ottima opportunità per poter attivare questa fantastica offerta.

Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Giga include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload. Gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere ogni mese sarà pari a soli 4,99 euro.

Rimangono comunque disponibili all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore altrettante offerte mobile interessanti e sempre a basso costo. Ricordiamo poi che l’operatore virtuale sta continuando a proporre una super promo che permette di ottenere 50 GB di traffico dati extra da aggiungere alla propria offerta se si sceglierà come metodo di pagamento quello automatico di Ricarica Automatica.