Amazon Echo Pop è il più recente altoparlante bluetooth intelligente dell’azienda americana, un prodotto completo in ogni sua parte, funzionale e dal design estremamente moderno, che risulta essere impreziosito da un prezzo di vendita decisamente inferiore alle aspettative.

Alla base di Echo Pop troviamo proprio la volontà di Amazon di permettere a tutti i consumatori di fruire perfettamente delle funzionalità che è in grado di offrire, in primis l’accesso all’assistente vocale Amazon Alexa, senza comunque dimenticarsi l’ascolto di musica direttamente dai principali servizi di streaming, quali sono Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer o le principali radio italiane.

Amazon Echo Pop: che offerta attiva oggi

Amazon Echo Pop è disponibile ad un prezzo estremamente conveniente, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione migliore del momento, che prevede la possibilità di ridurre la spesa del 45% sul listino originario di 54,99 euro, ed arrivare così a spendere solamente 29,99 euro. Il prezzo indicato, e disponibile a questo link, è da considerarsi valido per tutte le colorazioni in commercio.

Il dispositivo è realizzato, nonché progettato, con una forte attenzione alla sostenibilità, infatti il tessuto proviene al 100% da filati riciclati, come anche l’80% dell’alluminio è stato riciclato in passato. Dimensionalmente è comunque un prodotto molto piccolo, date le misure di 99 x 91 millimetri, una forma di una sfera tronca, e con la presenza di tre pulsanti fisici sulla parte superiore: per regolare il volume e metterlo in muto, circondati dalla presenza di tre microfoni capaci di captare le onde sonore anche da una certa distanza.

Non essendo presente una batteria integrata, è bene ricordare essere presente il connettore di alimentazione nella parte posteriore, il cui filo, incluso in confezione, ha una lunghezza più che adeguata.