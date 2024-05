Le cuffie Sony presentano oggi uno sconto decisamente importante su Amazon, difatti gli utenti le possono acquistare risparmiando anche il 40% del prezzo originario di listino, stiamo parlando delle Sony WF-C700N, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore.

Avete capito bene, le cuffiette in questione integrano l’ANC, una delle peculiarità e funzionalità più richieste dal mercato, ed oggi disponibile anche su un prodotto comunque non particolarmente costoso. Tra le altre caratteristiche degne di nota, segnaliamo in primis la cosiddetta connessione multipoint, utile soprattutto per collegare simultaneamente più device alle stesse cuffie (ad esempio potete ascoltare la musica con il tablet, e rispondere alle chiamate dallo smartphone), senza dover effettuare scollegamenti di alcun tipo.

Cuffie Sony in offerta: ecco quanto costano su Amazon

Le Sony WF-C700N non sono poi così costose quanto si potrebbe immaginare, poiché il loro prezzo consigliato sarebbe di 129 euro, con lo sconto del 39% che è stato applicato direttamente da Amazon, gli utenti arrivano a spendere solamente 79 euro, una cifra tutt’altro che impegnativa per la maggior parte di noi. Compratele al seguente link.

La durata della batteria è più che funzionale nell’utilizzo quotidiano, potendo raggiungere circa 20 ore di utilizzo continuativo, sfruttando anche i cicli di ricarica garantiti dalla custodia (funzionale anche per il trasporto), ricordando comunque anche il pieno supporto alla ricarica rapida: con il collegamento per soli 10 minuti alla presa a muro, si potranno utilizzare per 1 ora (supportano anche la ricarica wireless Qi). Il sistema di controllo si affida direttamente ad un’area di sensibilità, viene definito controllo touch, ed il peso porta ad una ergonomia di livello superiore, essendo cuffiette da soli 4,6 grammi, mentre la custodia raggiunge i 31 grammi (sono perfettamente compatibili sia con iOS che Android).