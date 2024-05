Uno dei dispositivi più attesi degli ultimi tempi e senza alcun dubbio Nintendo Switch 2, Il dispositivo da gaming portatile della casa coreana infatti sta facendo molto parlare di sé grazie a tantissimi rumors trapelati in rete che hanno anticipato tantissimi dettagli sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista della data di uscita, la quale stando agli ultimi dettagli trapelati in rete sarà sicuramente dopo il 31 marzo 2025.

Oggi però parliamo di hardware, in rete sono infatti trapelate notizia in merito alla memoria di cui sarà dotata la nuova nata di casa Nintendo.

Memoria RAM e Storage

Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima console di Nintendo sarà dotata di 12 GB di RAM, suddivisi in due moduli LPDDR5 da 6 GB 7500 MT/s (Switch conta su 4 GB di RAM), e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 (Switch e Switch Lite hanno 32 GB, mentre Switch OLED ha 64 GB), ovviamente si tratta di leak e non di informazioni ufficiali dunque potrebbe trattarsi di dati fallaci, sebbene a farci pensare che siano dati corretti è il fatto che tutte le indiscrezioni precedenti parlano sempre di valori di memoria simili.

In generale in base ai leaks trapelati in rete fino a questo momento, Switch 2 sarà una console composta in questo modo, SoC NVIDIA Tegra T239 a 4nm che combina l’architettura GPU Ampere con 1280 CUDA Core e 8 core CPU Cortex A78 Arm con 12 GB di RAM, questa combinazione dovrebbe garantire il ray tracing a livello hardware, ma non dovrebbe mancare il supporto alle tecnologie NVIDIA DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction, oltre che la retrocompatibilità hardware con i titoli Switch e anche con i Joy-Con, a tutto ciò poi dobbiamo aggiungere poi un display a 1080p da circa 8 pollici di diagonale, l’unico passo indietro è che quest’ultimo almeno inizialmente sarà basato su tecnologia LCD.

Sembra che l’insieme di questi elementi garantisca una potenza decisamente non da poco che però non riesce a pareggiare quella offerta da Xbox Series S di Microsoft.