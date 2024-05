Truffa aggravata, ora la casella e-mail può svuotarvi il conto

Una nuova truffa senza vergogna. Questo è quanto visto all’interno di tante caselle e-mail ultimamente, con i truffatori che avrebbero pensato di inoltrare un tentativo di phishing facendo credere di essere un medico impegnato nella Striscia di Gaza.

Truffa a nome di un medico: ecco il testo

Queste che vedete in vaso sono le parole da parte di un medico, le quali sono state prese e rigirata da alcuni malviventi che stanno cercando di approfittarne. Servendosi della strage che sta avendo luogo in Medioriente e soprattutto del nome del medico di “Medici Senza Frontiere“, i truffatori sono riusciti a fare quello che desideravano: rubare i soldi alle persone. Più utenti, che credevano di aver donato talvolta anche una cospicua cifra alla causa, hanno scoperto che si trattava di un inganno.

“Sono il dottor Roberto Scaini, attualmente con Medici Senza Frontiere nel sud, dove abbiamo avviato un programma per curare pazienti gravemente malnutriti. Sei mesi di bombardamenti hanno causato una grave crisi alimentare, lasciando le persone senza cibo, acqua e cure mediche adeguate. Le categorie più colpite sono bambini, donne incinte e anziani.

Gli ospedali sono in condizioni critiche. Mancano anestetici, garze e spazio. Nel reparto pediatrico, ci sono fino a quattro bambini in un solo letto. Come medici, ci troviamo a prendere decisioni strazianti su chi curare per primo: i bambini con ferite da arma da fuoco o quelli gravemente malnutriti? È urgente un aiuto, e deve arrivare ora.

Grazie per tutto ciò che potrai fare“.

Il testo è scritto secondo i canoni, rispettando l’italiano e soprattutto anche quanto si sta vedendo da mesi ormai in televisione e sui social. State però molto attenti, in quanto l’indirizzo mittente della mail non è assolutamente quello originale. È quello l’unico modo per contraddistinguere l’inganno, in quanto in questo caso è stato utilizzato anche un italiano corretto.