L’operatore telefonico Vodafone ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate in abbinamento alle sue offerte di rete mobile. Si tratta di smartphone appartenenti a noti brand, tra cui Samsung e Oppo, e che sarà possibile acquistare con piccole rate mensili. Vediamo qui di seguito alcuni di questi device.

Vodafone, tanti nuovi smartphone Samsung e Oppo acquistabili a rate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Vodafone ha aggiunto tanti nuovi smartphone al suo catalogo. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno acquistare con l’operatore numerosi dispositivi e in piccole comode rate mensili, il tutto abbinando l’acquisto a una delle offerte di rete mobile dell’operatore.

Tra questi dispositivi, è ora disponibile all’acquisto il nuovo Samsung Galaxy A15 nelle sue versioni 4G e 5G. La variante 4G, in particolare, è acquistabile con rate che partono da 4,99 euro al mese fino ad un massimo di 6,99 euro al mese per 24 rate complessive. Se si sceglie di pagare tramite carta di credito, sarà previsto un anticipo di 9,99 euro, altrimenti l’anticipo sarà di 39,99 euro.

La versione 5G, invece, avrà un costo di partenza di 5,99 euro al mese ed un massimo di 7,99 euro al mese, sempre per 24 mesi in totale. Oltre a questo, è poi disponibile all’acquisto anche il nuovo medio di gamma di casa Oppo, ovvero Oppo A79 5G. Quest’ultimo sarà dunque disponibile all’acquisto con l’operatore Vodafone con rate che partono da 8,99 euro al mese e che arrivano ad un massimo di 10,99 euro al mese per 24 mesi. In questo caso, come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, sarà possibile pagare solo con carta di credito e con un anticipo di 29,99 euro.