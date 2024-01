Vodafone SILVER pronte all'attacco a ILIAD: si parte da 7 EURO

Dopo aver perso qualche utente nel corso del 2023 e dopo averne recuperati tantissimi verso la fine, Vodafone vuole proseguire al meglio.

A tal proposito l’azienda ha scelto di optare per le sue vecchie offerte, quelle che già in passato hanno portato tantissimi benefici. Ovviamente il colosso ha rivisitato i prezzi e in alcuni casi anche i contenuti, riproponendo quelle tanto amate Silver che tutti desideravano. Adesso però bisogna ricordare che solo alcuni utenti potranno sottoscriverle, siccome l’obiettivo di Vodafone è quello di colpire alcuni gestori in particolare. Al momento non si sa per quanto tempo saranno ancora disponibili ma certo è che il gestore non ha dato un termine.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di vecchie offerte, ecco cosa contengono le Silver

Era necessario un cambiamento di rotta di Vodafone per riuscire a riprendersi parte dei suoi vecchi clienti ed effettivamente questo è arrivato.

Il famoso gestore che in Italia domina da anni è tornato in auge con offerte straordinarie che oggi hanno tutto ciò che occorre. Il nome in questione è quello delle Silver, soluzioni mobili che tutti i mesi costano poco e offrono tanto. Queste offerte possono essere sottoscritte solo da chi proviene da Iliad e dai gestori virtuali.

Partendo dalla prima soluzione, ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider con 100 giga in 4G per navigare, il tutto per 7,99 € al mese. La seconda offerta invece offre 150 giga al prezzo di 9,99 € al mese. Ricordiamo che si possono ottenere anche 50 giga supplementari ogni mese semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay.