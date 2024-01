WindTre, fino al 30 gennaio c'è una promo pazzesca ed è tutto merito di Samsung Galaxy S24

L’ultima generazione di smartphone Samsung Galaxy è arrivata nei negozi WINDTRE, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di tecnologia di accedere a dispositivi all’avanguardia a un prezzo speciale, disponibile solo fino al 30 gennaio 2024.

WindTre: Serie Galaxy S24, Innovazione e Intelligenza Artificiale

La nuova serie Galaxy S segna l’inizio di un’era rivoluzionaria nell’utilizzo dei dispositivi mobili. Equipaggiati con Galaxy AI, l’avanzata intelligenza artificiale di Samsung, questi smartphone ridefiniscono l’esperienza dell’utente in molteplici modi. Il ProVisual Engine di Galaxy eleva l’esperienza creativa degli utenti, mentre un nuovo standard di ricerca trasforma il modo in cui scoprono e interagiscono con il mondo circostante.

WINDTRE propone un’offerta speciale fino al 30 gennaio 2024. I nuovi clienti che scelgono di restituire un vecchio smartphone potranno acquistare il modello Samsung Galaxy S24 da 256GB al prezzo della versione 128GB. Questa promo include Giga illimitati in 5G e Protezione Furto, con un sovrapprezzo di soli 8,99 euro al mese rispetto al piano tariffario scelto. Inoltre, la promozione è disponibile anche con un’opzione di anticipo zero per coloro che optano per un finanziamento. Le versioni Samsung Galaxy S24 da 512GB sono anch’esse in promozione, vendute al prezzo delle versioni da 256GB.

Opzioni per i Clienti Professionisti con Partita IVA

I nuovi modelli Samsung Galaxy saranno disponibili anche per i professionisti con partita IVA, in combinazione con le offerte WINDTRE Professional. Ad esempio, con il piano ‘Professional World Plus’, è possibile acquistare i dispositivi della linea Galaxy S24 a partire da 14,99 euro in più al mese rispetto al costo dell’offerta. Tale piano offre minuti e Giga illimitati in Italia, accesso al 5G, Protezione Furto e anche minuti e Gigabyte per l’uso all’estero.