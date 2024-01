Vodafone SHOCK, con 7 EURO potete avere fino a 150 GB

Ogni volta che Vodafone risale in cattedra, c’è bisogno che la concorrenza trovi una soluzione per tentare di arginare la valanga di benefici che il provider anglosassone concede. Anche durante questo 2024 infatti sembra essere tutto ben chiaro: il famoso gestore vuole tornare a dominare.

Attualmente il maggior numero di utenti che sono stati portati via a questo provider sono finiti presso gestori virtuali e presso la corte di Iliad. A tal proposito, le due offerte in questione saranno indirizzate proprio verso coloro che provengono da queste realtà.

Vodafone, le soluzioni attualmente disponibili si chiamano Silver: ecco i dettagli

Passando a quelli che possono essere i contenuti che entusiasmeranno il pubblico, ecco che le due Silver ne sono totalmente piene. Tutte e due le offerte infatti sembrano quasi gemelle: hanno gli stessi contenuti ma cambiano solo per i giga per Internet e per il prezzo mensile.

La prima delle due riesce ad includere tutti i mesi minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore mobile e fisso in Italia e all’estero, con 100 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo mensile in questo caso è di soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta si differenzia, come detto, per i giga e per il prezzo: costa 9,99 € al mese e offre tutti i mesi 150 giga in 4G. Anche qui ovviamente ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

Da sottolineare che, oltre al fatto che possono essere sottoscritte solo da chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale, si possono ottenere anche 50 giga in più tutti i mesi. Bisognerà solo scegliere il servizio di ricarica automatica conosciuto da tutti con il nome di SmartPay.