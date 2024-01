Vodafone, tornano le Silver che costano POCHISSIMO

Al momento sarebbe difficile fare meglio di quanto fatto dai gestori virtuali ma questo è quanto vuole fare proprio Vodafone con le sue nuove opportunità. Anche durante il 2023 il famoso provider anglosassone ha lanciato diverse offerte nuove, ma con fortune alterne. L’obiettivo adesso è quello di non sbagliare assolutamente, proprio per evitare che i gestori virtuali possano prendere ulteriormente il sopravvento.

Bisogna riportare a casa qualche utente è molto probabilmente con la nuova gamma Silver, Vodafone ci riuscirà. Le due offerte in questione sono fatte di tanti contenuti e di prezzi molto bassi, peraltro anche con un regalo.

Vodafone, le migliori offerte Silver sono ritornate con prezzi assurdi: eccole qui

Servivano offerte davvero super per battere la concorrenza e questa volta Vodafone ha scelto di lanciare le migliori. Ovviamente, manco a dirlo, si tratta delle celebri Silver, opportunità piene di contenuti e con prezzi molto bassi. La prima delle due, offre ogni mese agli utenti minuti senza limiti verso tutti i numeri telefonici mobili e fissi, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per un prezzo totale di soli 7,99 € al mese.

C’è anche una seconda opportunità, quella che costa leggermente di più ovvero 9,99 € al mese. Questa Silver offre al suo interno sempre minuti ed SMS senza limiti ma questa volta con 150 giga in rete 4G.

Nel caso di entrambe le offerte, gli utenti possono avere 50 giga in più più ogni mese semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay. In molti hanno ricevuto un messaggio con l’offerta di rientro.