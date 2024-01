Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico Vodafone potranno finalmente tornare attivando una super offerta davvero strepitosa. Si tratta di Vodafone Silver un’offerta molto apprezzata dagli utenti e che è stata proposta spesso in passato anche in diverse versioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna ora in Vodafone attivando la super offerta mobile Vodafone Silver

Vodafone Silver è una delle offerte che ha riscosso più successo e ora alcuni ex clienti dell’operatore potranno tornare attivandola sulla propria sim. L’operatore telefonico italiano ha infatti da poco avviato una nuova campagna SMS con cui invitare i suoi ex clienti a tornare.

Nello specifico, questa volta l’operatore sta proponendo l’attivazione di questa offerta nella sua versione da 7,99 euro al mese. Nel bundle mensile, sono inclusi fino a 100 GB di traffico dati (validi per navigare con una connettività massima pari al 4G), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

L’offerta di rete mobile in questione è poi ancora più interessante dato che include diversi minuti di chiamate anche verso destinazioni straniere. Sono ad esempio compresi 1000 minuti verso i numeri Vodafone Albania e sono poi compresi con l’offerta anche 300 minuti di chiamate verso le seguenti destinazioni: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.