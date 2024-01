Siamo tutti concentrati sull’autonomia delle batterie delle auto elettriche, ma quanto durano realmente? In media, un accumulatore sostiene dai 1.000 ai 1.500 cicli di ricarica, ma uno studio della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences sta proponendo una soluzione innovativa: la batteria a stato solido in litio metallico.

Questo gruppo di ingegneri, guidato dal Professore Xin Li, ha raggiunto risultati sorprendenti.

Batterie a litio metallico con elettrolita solido: Una rivoluzione nell’industria delle auto elettriche

Le batterie a stato solido in litio metallico non solo offrono una ricarica completa in soli dieci minuti, ma possono superare i 6.000 cicli di carica senza perdite significative di capacità.

La chiave di questa tecnologia rivoluzionaria risiede nell’utilizzo di un elettrolita allo stato solido anziché liquido. Aggiungendo micro particelle di silicio nell’anodo, gli ingegneri sono riusciti a prevenire detriti, facilitando un processo di placcatura omogeneo.

Grazie a questo approccio, è stata creata una superficie omogenea che distribuisce uniformemente la densità di corrente, impedendo la crescita di detriti e consentendo una riduzione del tempo di ricarica a soli dieci minuti. Ma non è tutto, il team ha testato una versione ingrandita della batteria, mantenendo l‘80% della capacità dopo ben 6.000 cicli di carica/scarica, superando le prestazioni di altre batterie presenti sul mercato.

Cosa significa tutto ciò

Il Professore Xin Li sottolinea l’importanza di queste scoperte, definendo le batterie con anodi metallici di litio il “Santo Graal” delle ricaricabili. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare l’industria delle auto elettriche, aumentando drasticamente l’autonomia e aprendo la strada a nuove applicazioni industriali e commerciali. La ricerca rappresenta un passo importante verso la realizzazione di batterie allo stato solido più pratiche e efficienti.