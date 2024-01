Nell’ambito della recente conferenza stampa dedicata alla presentazione dei nuovi Galaxy S24, Samsung ha posto particolare enfasi su Galaxy AI, una completa suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che costituisce il nucleo centrale dell’esperienza software offerta dalla loro ultima linea di smartphone. Ciò che emerge con chiarezza è che questa suite non sarà riservata esclusivamente ai modelli di punta.

La visione di Samsung con Galaxy AI

Secondo quanto riportato da SamMobile, Samsung sta attivamente pianificando di estendere la disponibilità di Galaxy AI a oltre 100 milioni di smartphone Galaxy attivi in tutto il mondo. A rendere nota questa ambiziosa espansione è stato TM Roh, il responsabile della divisione mobile di Samsung, il quale ha dichiarato che “Galaxy AI nella serie Galaxy S24 rappresenta un’intelligenza artificiale ibrida che fa uso sia dell’IA locale che di quella basata sul cloud. Quest’anno, prevediamo di introdurre Galaxy AI su circa 100 milioni di smartphone Galaxy e di estendere globalmente l’intelligenza artificiale mobile”.

La strategia di Samsung, evidentemente, è quella di porre l’accento sull’intelligenzaartifi artificiale come elemento trainante, sperando che ciò coincida con un aumento delle vendite. Questa mossa arriva in seguito alla notizia che, nel 2023, Apple ha superato per la prima volta Samsung, diventando il principale produttore di smartphone a livello mondiale.

Parallelamente all’annuncio di questa espansione ambiziosa, Samsung ha fornito ulteriori dettagli attraverso comunicati ufficiali, specificando che “le funzionalità di Galaxy AI saranno accessibili gratuitamente attraverso i dispositivi Samsung Galaxy che le supportano, almeno fino al 31 dicembre 2025″.

La democratizzazione tecnologica

Questa strategia di democratizzazione dell’intelligenza artificiale attraverso la disponibilità su una vasta gamma di dispositivi evidenzia il desiderio di Samsung di portare l’innovazione a un pubblico più ampio. La scelta di renDemocratizzazione Tecnologicadere gratuite le funzionalità di Galaxy AI fino al 2025 potrebbe essere vista come un incentivo aggiuntivo per gli utenti a esplorare e adottare le potenti capacità offerte da questa suite.

L’approccio di Samsung di rendere l’intelligenza artificiale una caratteristica accessibile a una vasta base di utenti testimonia la crescente importanza di questa tecnologia nel settore degli smartphone. La sfida di riconquistare la leadership nel mercato suggerisce che l’azienda stia cercando di colmare il divario attraverso l’innovazione tecnologica, anticipando una fase entusiasmante e competitiva nel panorama degli smartphone.