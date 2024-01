Kena Mobile: 5 EURO AL MESE per avere tantissimi giga

L’ultimo periodo del 2023 sembrava essere dedicato soprattutto ai gestori virtuali ed è sotto questo punto di vista che è cominciato anche il 2024. Ce ne sono davvero molti che meritano di essere lodati per quanto fatto durante lo scorso anno, ma il nome è più importante è sicuramente quello di Kena Mobile. Insieme a pochi altri provider, questo è riuscito a dare una vera e propria impronta del suo operato, con le solite opportunità offerte agli utenti anche con promozioni differenti.

Secondo quanto riportato, si tratta uno di quelli più desiderati tra i gestori virtuali in quanto risulta fedele a quanto promesso in fase di sottoscrizione di un’offerta. Le peculiarità di un provider come Kena sono infatti la quantità, la convenienza, la qualità e la lealtà. Direttamente sul sito ufficiale è possibile trovare l’ultima offerta lanciata appositamente dal celebre gestore virtuale, il quale è stato in grado di sorprendere ancora una volta.

Kena Mobile mostra la sua forza con la solita promo da 100 giga ancora disponibile

Non sono mancate le novità nel mondo della telefonia mobile ultimamente ma a quanto pare tra i migliori resta sempre Kena Mobile. Direttamente sul sito ufficiale è possibile vedere come sia ancora disponibile uno dei suoi baluardi di sempre, ovvero l’offerta da 100 giga.

Questa, che ha un prezzo di soli 5,99 € al mese e per sempre, vanta al suo interno tutto ciò che occorre. Ci sono infatti minuti senza limiti verso qualsiasi gestore con 200 messaggi disponibili e infine proprio i 100 giga di cui si parlava più in alto.