Kena Mobile CONTRO Vodafone e Iliad: il prezzo è 5 EURO

Con tutti i gestori virtuali che ci sono attualmente sul panorama della telefonia mobile, è difficile sceglierne uno. In realtà sono tutti performanti e ben voluti dal pubblico, anche se qualcuno riuscirebbe ad avere quel qualcosa in più. Tra questi c’è anche il nome di Kena Mobile, gestore in grado di fare da vero e proprio dominatore assoluto.

L’azienda durante gli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua potenza, mettendo in campo offerte straordinarie per prezzi bassissimi. Bastano pochi euro per sottoscriverle e per avere comunque una qualità di primo livello, essendo il provider legato a TIM. Alcune circostanze hanno dimostrato quanto fosse importante risparmiare senza dare troppo peso alla qualità, ormai abbastanza livellata nell’ambito telefonico mobile italiano. Allo stesso tempo però c’è da constatare che Kena Mobile, gode di un’ottima rete Internet.

Grazie alle caratteristiche di cui gode l’ultima offerta al momento disponibile sul sito ufficiale, non c’è dubbio: siamo ancora di fronte ad una promo assolutamente da sottoscrivere.

Kena Mobile sbanca, ecco l’offerta da 5,99 € al mese con tutto incluso

L’unico modo per avere un’offerta molto vantaggiosa piena di contenuti e dal costo basso, è quello di scegliere Kena Mobile. Il gestore virtuale mobile garantisce al suo pubblico una soluzione da 5,99 € mensili con tutto incluso.

Ci sono al suo interno infatti minuti senza limiti con 200 messaggi e 100 giga in 4G per navigare in Internet. Ovviamente il costo di attivazione è gratuito così come la scheda e la sua consegna. Se volete avere inoltre 50 giga in più, dovete solo sottoscrivere il servizio di ricarica automatica.