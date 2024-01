Così potete non pagare Canone e BOLLO AUTO, i trucchi

Ci sono delle differenze di base tra il canone Rai e il bollo auto: la prima imposta è di tipo nazionale, per cui è uguale per tutti, mentre la seconda invece viene regolata da regione a regione.

Ciò non toglie che ci sono alcune fattispecie per le quali si possono non pagare, ma non è sempre un vantaggio, in quanto la condizione che deve persistere spesso non è favorevole all’utente stesso.

Canone Rai e bollo auto, gli unici metodi da utilizzare per non pagare sono questi

Se da un lato gli utenti sono soddisfatti per essere riusciti ad ottenere una piccola diminuzione del canone Rai, dall’altro non lo sono di certo. Al momento l’importo annuale è passato a 70 € dai vecchi 90 €, ma sempre all’interno della bolletta dell’elettricità. Questo obbliga tutti a pagare, ma bisogna sapere che il canone può essere evitato nel caso in cui dovessero sussistere determinate condizioni.

Nel caso di questa tassa, solo gli utenti con oltre 75 anni di età e con un reddito che non superi gli 8000 € annui possono evitare di pagare il canone. Anche coloro che dichiarano di non avere in casa una televisione o magari una radio che riceva i canali nazionali possono essere totalmente esentati. Vale lo stesso principio per tutti quelli che fanno parte di forze armate sul territorio italiano ma che non hanno residenza.

La situazione cambia nettamente per quanto concerne invece il bollo auto, siccome possono non pagarlo più persone in base ad alcuni requisiti. Chi possiede ad esempio un’auto elettrica in Lombardia o Piemonte, potrà essere esentato dal pagamento per sempre. Nelle altre regioni ci sarà un’esenzione pari a 5 anni, con tante agevolazioni anche detenendo un veicolo ibrido.

Le stesse condizioni valgono per coloro che sono titolari di legge 104 o di un’auto storica: non si pagherà il bollo auto.