ITALIA, nella top10 per collegamenti stradali

In Italia spesso e volentieri ci lamentiamo della qualità delle nostre strade, sempre piene di lavori in corso, buche, traffico congestionato e quant’altro. Secondo un nuovo studio però le strade italiane sarebbero fra le migliori al mondo per viaggiare in auto.

L’italia non è come sembra

L’Italia al contrario di quello che molti pensano è presente nella Top 10 delle migliori nazioni in cui effettuare un viaggio in auto se si è turisti, elaborata da Compare The Market AU, seguendo diversi parametri: il costo medio delle auto a noleggio, i livelli di traffico congestionato, gli incidenti che avvengono mediamente sulle strade, i prezzi dei carburanti, la qualità delle strade stesse e le ricerche su Google in merito a itinerari e attrazioni.

La classifica

Ebbene al primo posto si è classificata la Spagna, un Paese in cui il noleggio auto si può effettuare mediamente a prezzi irrisori, in cui avvengono pochi incidenti stradali e i livelli di congestione del traffico sono più che accettabili. In totale il Paese ha ottenuto 3.871 punti, in base ai criteri elencati in precedenza, ha dunque strappato il primato al Canada (secondo miglior Paese) e agli Stati Uniti, che vincono soprattutto per i prezzi dei carburanti e le ricerche su internet.

La Top 10 continua con il Regno Unito, il Portogallo, la Svezia, la Norvegia e l’Italia, classificatasi ottava. Il nostro Paese ha quote di noleggio auto abbastanza basse ma livelli di congestione del traffico un tantino alti. Potremmo far meglio riguardo gli incidenti stradali, del resto nel 2023 sono diminuiti rispetto al 2022 e ci sono state meno vittime.

Per quanto concerne i prezzi dei carburanti, fra i più alti della classifica, con la qualità delle strade che si è fermata a 4,41, dunque possiamo fare di meglio per scalare ulteriori posizioni. Punteggio finale: 3.359.