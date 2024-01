Circa una decina di anni fa, per essere all’avanguardia bisognava solamente possedere uno smartphone con una tastiera QWERTY integrata. Si tratta del BlackBerry, con il suo fantastico design e la sua tastiera che ha conosciuto un periodo di grande successo, tanto che è stato persino realizzato un film a riguardo, disponibile su Prime Video.

La pellicola racconta della rapida ascesa del marchio e dell’altrettanto rapida scomparsa. Quel feeling si può rivivere trasformando un iPhone in un dispositivo allungato che comprende una tastiera QWERTY, grazie a delle nuove custodie chiamate Clicks. Clicks è frutto del lavoro di un team pratico nel campo; tra loro ci sono anche ingegneri e designer che hanno dedicato anni al BlackBerry, oltre alle menti dietro al progetto F(x)Tec, uno degli ultimi smartphone dotati di tastiera fisica ancora in circolazione sul mercato.

iPhone: Cos’è Clicks?

Clicks è una custodia tradizionale in TPU o silicone, che ha una caratteristica particolare: nella sezione inferiore vi è una tastiera QWERTY completa a quattro righe di tasti. Disponibile in giallo acceso e grigio intenso, questa custodia, oltre a una tastiera fisica completa, ha anche delle scorciatoie specifiche, come quelle del “⌘CMD” tipico dei computer Mac.

Come si collega al telefono?

Per collegarla al telefono, è molto semplice: la custodia si connette in maniera diretta alla porta del dispositivo, che sia il vecchio Lightning (iPhone 14) o il nuovo USB-C (iPhone 15); la tastiera si alimenta invece dalla carica di iPhone, un piccolo pregio che non richiede quindi l’utilizzo di prese di ricarica o similari.