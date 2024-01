Marte è sempre più vicina grazie alla rivalità tra Musk e Bezos

Marte è sempre più vicina, grazie alla rivalità tra Elon Musk con SpaceX e Jeff Bezos con Blue Origin. Entrambe le agenzie stanno tentando di velocizzare i lavori per il lancio, ma è da ricordare, che le missioni sono state ideate in modo da non utilizzare un equipaggio umano.

Un incarico diretto dalla NASA, fa in modo che Blue Origin sia in vantaggio rispetto a SpaceX. Inoltre l’agenzia di Jeff ha in programma un lancio di due satelliti per raccogliere informazioni relativi all’interazione del vento solare con la magnetosfera. Il possesso di queste informazioni aiuterebbe per eventuali missioni da realizzare in futuro.

Marte: la rivalità tra Musk e Bezos ci avvicina al pianeta Rosso

Con il lancio del razzo New Glenn, lungo circa 98 metri, si avvierebbe la missione Escapade. Essa è relativa al posizionamento in orbita di 13 tonnellate di materiale. Rientrante nella classe D del sistema di categorizzazione della NASA, il lancio in questione viene classificato come una missione a bassa priorità e alto rischio. Tutto per colpa del razzo che ancora non è stato testato. Il lato positivo della missione è il basso costo, pari a 79 milioni di euro, che per un lancio spaziale, si può rilevare come una cifra relativamente bassa. Nel 2020 la realizzazione del razzo New Glenn venne interrotta per dei problemi tecnici ma, fortunatamente, si pensa che la missione avrà luogo a partire da agosto 2024.

SpaceX, nel frattempo che Blue Origin realizzi la missione Escapade, continua ad eseguire i suoi test per la sua prossima missione. Musk infatti dà conferma sui test ma rivela anche che il lancio potrebbe avvenire tra “tre o quattro anni”.

Conclusioni

Si può in fine dedurre che Blue Origin sia in netto vantaggio su SpaceX e quindi la possibilità di battere Musk nella guerra per Marte si fa sempre più vicina. Da non sottovalutare anche a bassi costi per la missione, che potrebbero giocare a favore di Bezos.