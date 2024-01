Truffa molto pericolosa: un messaggio SVUOTA il conto corrente

Un messaggio mediante e-mail avrebbe sconvolto diversi utenti che purtroppo ci avrebbero creduto cascandoci. È proprio in questo modo che si è diffusa l’ultima truffa che purtroppo ha colpito diverse persone durante queste ultime settimane con effetti devastanti.

La nuova truffa è davvero incredibile, vi fanno credere di avere a che fare con una donna

Questo in basso è il messaggio che sta portando scompiglio tra gli utenti semplicemente mediante le e-mail.

“CIAO! Vorrei subito chiarire perché e perché vi scrivo. Di recente, il mio amico mi ha consigliato di registrarmi su un forum di appuntamenti per appuntamenti veloci.

È stato lì che mi sono imbattuto in un profilo interessante, dove c’erano diverse fotografie ed era indicato l’indirizzo postale a cui sto scrivendo.

Non sto cercando una relazione a lungo termine o un amore duraturo al momento. Il mio obiettivo è semplicemente divertirmi e penso che tu sappia di cosa sto parlando. Vorrei chiacchierare con te e conoscerti meglio. Propongo pertanto di incontrarci nei prossimi giorni.

Ma ho una richiesta. Capisco che scrivere le tue informazioni personali via e-mail non è del tutto sicuro. Pertanto, suggerisco di utilizzare un sito di incontri in cui ho un profilo. Potremmo scambiarci indirizzi e numeri di telefono in chat, il che sarebbe molto più comodo e sicuro. Cosa ne pensi di questo? Aspetto la tua risposta nella chat e ho allegato la mia foto alla lettera. Spero che ti piaccio tanto quanto piaci a me. Non vedo l’ora della tua risposta!

Il mio profilo.“