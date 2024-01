Unieuro ha offerte al 50% di sconto, ecco la lista segreta

Quando si parla di grandi magazzini, si tende sempre a mettere in risalto il mondo dell’elettronica, che in Italia viene considerato tantissimo. Alcune aziende riescono a ottenere risultati risultati eccezionali ogni mese e tra queste si posiziona anche il nome di Unieuro. Secondo quanto riportato, questa volta sarebbero moltissimi gli utenti che direttamente sul sito ufficiale avrebbero provveduto ad acquistare alcuni dispositivi. Cioè infatti in vigore il FUORITUTTO, quello con offerte straordinarie soprattutto sui brand più famosi come Apple e Samsung.

Al momento, direttamente sul sito ufficiale è possibile venire in possesso di dispositivi top di gamma e non, con prezzi molto più bassi del solito. Tutto ovviamente è provvisto di garanzia e c’è la possibilità in alcuni casi anche di finanziare l’acquisto.

Unieuro, ecco le migliori offerte della giornata a disposizione

Chi vuole acquistare un ottimo prodotto direttamente sul sito ufficiale di Unieuro, oggi avrà l’imbarazzo della scelta. Esistono infatti diverse categorie che arrivano in promozione, a partire dagli smartphone, fino ad arrivare a tablet e smartwatch.

Bastano infatti solo 19,99 € per portare a casa degli auricolari wireless con riduzione del rumore. Si tratta degli Oppo Enco Buds2, davvero performanti e soprattutto in sconto di ben 30 €.

Se avete bisogno poi di un ottimo tablet, ecco il celebre Galaxy Tab A8 da 10,5″ che arriva con uno sconto di ben 110 € per un totale totale di 169,99 €. Per quanto concerne poi gli smartphone, ecco il Samsung Galaxy A14 con memoria da 128 GB a soli 159,99 €. Tutto quello che vedrete avrà una garanzia pari a due anni.