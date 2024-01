Truffa, con messaggi ASSURDI che portano via i soldi dai conti

Le truffe purtroppo sono all’ordine del giorno e vanno a colpire anche gli utenti che spesso si reputano più esperti. I truffatori hanno fatto di tutto per mettere in piedi degli inganni che potessero infatti penetrare anche nella corazza più dura di coloro che negli anni hanno avuto tante esperienze negative. La nuova truffa che sta girando proprio ultimamente riguarderebbe un messaggio molto particolare, ovvero un tentativo di phishing.

Proprio in massa potete notare come il testo sia scritto in maniera molto approssimativa, peraltro con un pessimo italiano. Già questo dovrebbe far capire tranquillamente che si tratta di un inganno, così come lo fa capire l’indirizzo e-mail che non è per nulla veritiero: è scritto infatti con le lettere a caso che non appartengono di certo ad una azienda reale.

Truffa in corso ai danni di tanti utenti in Italia, ecco il messaggio incriminato

“Ciao, volevo davvero dirti una cosaShaunta

Giorno dopo giorno penso solo a te e alla fine ho deciso di scriverti.

Potresti pensare che questo sia una specie di scherzo o semplicemente dei truffatori che cercano di ingannarti, ma ti scrivo sinceramente e con tutto il cuore. Per molto tempo ti ho osservato e ammirato la tua bellezza e mascolinità.

Viviamo molto vicini e spesso ci incrociamo per strada, ma non ci incontriamo mai. Lo scopo della mia lettera è incontrare un uomo così incredibile come te!

Capisco che questa lettera possa sorprenderti un po’, ma penso che non ti dispiacerà la mia proposta.

Incontriamoci uno di questi giorni, vivo da solo, quindi posso invitarti a casa mia. Ho tanti desideri legati a te, che spero di realizzare nel prossimo futuro.

L’unica cosa che vorrei chiederti è di non rispondermi via email. Dopotutto, ti scrivo questa lettera non dal mio indirizzo postale personale. A causa della mia posizione elevata, non posso compromettere la mia reputazione.

Pertanto, mi sono occupato della nostra ulteriore comunicazione e ho creato una pagina su un sito di incontri dove possiamo continuare la nostra comunicazione e nulla potrà interferire con noi. Questo sito è sicuro e facile da usare.

Aspetterò il tuo messaggio nella chat. La mia foto nella lettera è qui sotto. Il mio profilo: LINK TRUFFA.“