TIM, le promo Power ancora disponibili: distrutta Iliad

Con tutti i gestori che sono arrivati pian piano nel mondo della telefonia mobile italiana, quelli di rilievo hanno perso terreno. Ovviamente il merito è da attribuire soprattutto ai virtuali che con le loro offerte hanno messo in piedi un vero impero formato da qualità, quantità e convenienza. Proprio per questo motivo grandi realtà del calibro di TIM hanno perso tantissimi utenti, ma ora la situazione sta per cambiare di nuovo.

Il celebre gestore italiano, che oggi fornisce appoggio a più provider virtuali, vuole ristabilire l’equilibrio. A tal proposito sono arrivate sul mercato due delle sue vecchie offerte totalmente rivisitate in merito al prezzo. Lo scopo anche questa volta sarà quello di mettere in difficoltà la concorrenza, sottraendogli numerosi clienti.

TIM lancia le sue Power che costa 6,99 e 7,99 € al mese per tutti coloro che vengono da Iliad e MVNO

L’obiettivo principale principale di TIM sembra essere molto chiaro a tutti: portare via utenti agli altri gestori e probabilmente il provider italiano ci riuscirà

La prima offerta del tandem in questione è la Power Iron, soluzione che costa 6,99 € al mese. Al suo interno ecco minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia, con 100 giga in 4G per navigare. Segue la seconda soluzione, ovvero la Power Supreme Web Easy con 150 giga a soli 7,99 € al mese. Anche qui ovviamente ci sono minuti e messaggi senza limiti.

Al momento vige ancora un’offerta molto interessante, ovvero quella che vede il primo mese offerto gratis a tutti. La promo è ancora disponibile.