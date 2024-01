TIM, di recente, ha comunicato un aumento tariffario per alcuni clienti di telefonia mobile, che entrerà in vigore a partire dal rinnovo successivo al 3 marzo 2024. Si tratta di un incremento di 1,99 euro al mese, totalizzando un aumento annuale di quasi 24 euro per gli utenti coinvolti.

L’operatore ha dichiarato che questo aumento è motivato da “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“. Ad ogni modo, per mitigare l’impatto su coloro che saranno interessati dal cambiamento, TIM ha messo a disposizione diverse opzioni.

TIM: Ecco cosa sapere e le opzioni disponibili

Gli utenti TIM coinvolti possono accedere a bonus aggiuntivi, come 50 GB di dati gratuiti al mese o l’attivazione gratuita della connessione 5G, semplicemente inviando un SMS gratuito al numero 40916 con il testo appropriato.

In più l’operatore offre la possibilità di cambiare l’offerta passando a una nuova tariffa con lo stesso canone dell’offerta attuale, ma con un bonus di 2 GB in più al mese. È importante notare che per questa opzione non è chiaro se la nuova tariffa sarà indicizzata all’inflazione, una clausola presente in tutte le offerte dell’operatore.

Altre soluzioni

Per chi preferisce una soluzione più drastica, TIM consente ai clienti interessati di recedere dal contratto, disattivare l’offerta attiva mantenendo il piano base a consumo, o passare a un altro operatore. Questi cambiamenti possono essere effettuati senza penali o costi di disattivazione, purché la comunicazione venga effettuata entro il 6 aprile 2024.

Il colosso della telefonia italiana invierà comunicazioni tramite SMS ai clienti interessati a partire dall’11 gennaio 2024. Il suddetto articolo sottolinea la possibilità per gli utenti di esplorare alternative sul mercato delle tariffe mobili, indipendentemente dalla rimodulazione da parte dell’operatore.