WhatsApp cambia volto ai CANALI, ecco cosa succederà a breve

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, stanno per cambiare i canali introducendo un aspetto fondamentale per l'interazione

WhatsApp pian piano sta migliorando tantissimo la sua piattaforma al punto tale da rendere gli utenti ancora più orgogliosi. Le persone infatti sanno benissimo di essere in possesso della migliore applicazione di messaggistica istantanea, anche se qualcuno aveva dubitato in passato. È da ricordare che diverse persone temevano che Telegram potesse diventare molto più performante dell’attuale leader del mondo della messaggistica istantanea, che però resta saldamente in testa alla classifica grazie alle sue caratteristiche di base.

Ad oggi a dimostrare tutta questa sicurezza ci pensano i nuovi aggiornamenti che hanno introdotto delle funzionalità esclusive proprio all’interno di WhatsApp. Il 2023 è stato vissuto alla grande dagli utenti che infatti hanno potuto accogliere diversi update importanti. Tra questi sono arrivate diverse soluzioni in ambito multimediale per immagini e video in alta definizione, così come tanti altri aspetti legati alla privacy. Tra i più importanti in assoluto ovviamente è da ricordare la funzionalità lucchetto, integrata poi dal nuovo aggiornamento che consente di nascondere tutte le chat chiuse con password.

WhatsApp: ora arrivano ufficialmente i sondaggi per i canali

Le ultime notizie riguardanti WhatsApp hanno anticipato un gran numero di aggiornamenti previsti per questo 2024. Il colosso di messaggistica istantanea non avrebbe infatti deciso di fermarsi dopo il 2023 ripieno di aggiornamenti. Ora l’obiettivo è quello di puntellare ognuno dei suoi settori, modificando delle funzionalità e introducendone altre totalmente nuove.

Al momento, secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il prossimo aggiornamento importante riguarderà i canali. Gli utenti infatti potranno ben presto accogliere l’arrivo dei sondaggi, che potranno essere lanciati direttamente nella chat comune dove a parlare saranno sempre e solo gli amministratori.

Tutto sarà all’insegna della privacy con le votazioni ad ogni sondaggio che non avranno nome.