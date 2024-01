Non far toccare più le tue cose con la Mini Etichettatrice Bluetooth in promo su Amazon

Hai mai pensato ti servisse un’etichettatrice? Magari non solo per la tua attività commerciale, ma semplicemente per avere tutto in ordine o evitare che i colleghi ti rubino il pranzo a lavoro. Forse allora dovresti valutare di acquistare la Mini Etichettatrice Bluetooth NGTeco.

Comoda, portatile, versatile, ideale per qualsiasi uso, la troverai in sconto su Amazon al costo incredibile di 18,52€. Comperandola direttamente oggi, grazie al grandioso servizio Prime di Amazon potresti averla direttamente a casa tua domani. L’etichettatrice sarà la soluzione perfetta per la tua attività commerciale o anche solo per etichettare libri già letti!

La super Etichettatrice Bluetooth

L’Etichettatrice Bluetooth si distingue per la sua connessione Bluetooth rapida e affidabile. Grazie alla versione 4.0, la connessione avviene in modo istantaneo, garantendo una connettività stabile fino a una grande distanza. Questo non solo offre flessibilità ma elimina anche i vincoli tipici delle etichettatrici tradizionali. L’esperienza utente è semplificata grazie all’App “Marklife”. Basta scaricarla sul dispositivo iOS o Android, collegare la mini-stampante per etichette direttamente all’App anziché alle impostazioni del telefono. La configurazione è completata attraverso la scansione di un codice QR sul nastro, rendendo il processo intuitivo e veloce.

Questo innovativo dispositivo utilizza la tecnologia di stampa termica, eliminando la necessità di inchiostro o toner. Ciò non solo risparmia denaro, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale. Supportando la stampa di etichette di larghezza compresa tra 0,47 e 0,59 pollici, assicura una nitidezza di stampa superiore, con effetti uniformi e una lavorazione veloce. La compatibilità con nastri di etichette continui e etichette di lunghezza fissa amplia ulteriormente le opzioni di utilizzo. Il nastro dell’etichettatrice è progettato per resistere all’acqua, all’olio e all’usura, garantendo che le etichette rimangano leggibili e in buone condizioni nel tempo. Questa caratteristica lo rende ideale per l’archiviazione domestica, i cartellini dei prezzi, la classificazione in ufficio e la gestione delle informazioni di ogni tipo. La batteria incorporata, resistente e ricaricabile, offre un lungo tempo di lavoro, rendendo questa stampante per etichette un compagno affidabile e portatile ovunque tu vada.

L’etichettatrice Bluetooth rappresenta una rivoluzione nell’etichettatura, offrendo connettività avanzata, facilità d’uso e un’ampia gamma di funzionalità creative. La sua portabilità e versatilità la rendono uno strumento indispensabile per semplificare le tue esigenze di etichettatura in qualsiasi contesto. Comprala subito su Amazon e approfitta dello sconto temporaneo.