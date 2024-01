L’endoscopio è uno strumento molto richiesto dal pubblico, si tratta semplicemente di un cavo con all’estremità una piccola videocamera, utilissimo per vedere in spazi angusti o difficili da raggiungere. In genere il suo prezzo risulta essere particolarmente elevato, ma grazie ad Amazon gli utenti possono averlo con una spesa decisamente ridotta.

Il prodotto in questione ha un diametro di 5,5 millimetri, con connettore USB o USB-C, per il collegamento al monitor su cui visualizzare il video, ed un sistema di controllo direttamente sul cavo, che viene sostanzialmente utilizzato per regolare l’intensità luminosa del LED posto all’estremità, oppure anche per scattare fotografie da remoto. Il cavo in sé ha una lunghezza complessiva di 3,5 metri, è semi-rigido e può facilmente essere modellato.

Endoscopio, quanto costa e perché acquistarlo

Al giorno d’oggi acquistare un endoscopio non richiede più un esborso particolarmente elevato, infatti il modello incluso nell’articolo ha un prezzo mediano di 19,12 euro, che risulta oggi essere ridotto del 42%, fino a arrivare ad una spesa finale di soli 11,08 euro.

Il funzionamento, dati alla mano, è garantito con qualsiasi sistema operativo, sia Mac OS, che Windows o Android, grazie proprio all’adattatore USB-C, che ne permette il collegamento diretto ad esempio ad uno smartphone. Il prodotto è chiaramente impermeabile, con certificazione IP67, per la resistenza all’acqua fino ad 1 metro di profondità, risultando adatto anche ad esempio per l’utilizzo alla stessa stregua di una telecamera subacquea, estendendo ulteriormente la versatilità.