Dopo una lunga attesa iniziano a trapelare in rete le prime immagini che inquadrano il futuro flagship di casa OnePlus, 12R è finalmente tra noi con alcune foto che sembrano mostrare un design a dir poco favoloso, vediamo insieme cosa è uscito in rete.

Caratteristiche e design

Osservando le immagini che sono uscite in rete emergono quelli che dovrebbero essere i colori di lancio del OnePlus 12R, le quali saranno denominate “Black” e “Blue“, emergono poi un paio di closeup che ci mostrano quella che sarà in tutta probabilità la dotazione sul pannello superiore e su quello inferiore del device, ricordiamo che 12R arriverà insieme al top di gamma 12 in Europa il 23 Gennaio.

Per quanto riguarda il retro dello smartphone troviamo un ampio alloggiamento circolare per il modulo fotocamera il quale si compone di 3 sensori: una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP e due LED per il flash, i render però non mostrano il frontale del device che però sappiamo avrà un display curvo con selfie camera con design punch-hole in posizione centrale.

Inferiormente troviamo la porta di ricarica USB C accompagnata da un altoparlante e dal microfono, superiormente invece troviamo il secondo microfono, un altro altoparlante e un blaster IR, sul lato sinistro troviamo invece l’alert slide, su quello destro invece troviamo i pulsanti volume e quello di accensione.

Non rimane che attendere il 23 Gennaio per scoprire come sarà materialmente lo smartphone e visionare l’intera scheda tecnica implementata da OnePlus per il fratello minore di OnePlus12.