WhatsApp, scopri le 3 applicazioni esterne per spiare e molto altro

Qualsiasi utente che utilizza WhatsApp sa benissimo che è un’applicazione soggetta a diversi aggiornamenti periodici. Che sia per introdurre una nuova funzionalità interessante o magari una semplice patch per risolvere un bug, il colosso di messaggistica è in costante aggiornamento.

Gli ultimi tempi hanno mostrato anche un’altra grande inflessione da parte dell’azienda, ovvero quella di mettere al primo posto la sicurezza e la privacy. Tutti i nuovi aggiornamenti sono stati implementati proprio a tal proposito, rendendo WhatsApp una vera botte di ferro. Tra i più grandi update di sempre ci sono stati quelli che hanno messo fuori gioco le varie applicazioni che un tempo consentivano di spiare i poveri utenti.

Da tempo infatti non si sente più parlare di quella che era una vera e propria piaga. Tante persone avevano costantemente paura di utilizzare WhatsApp siccome potevano essere spiate da applicazioni di terze parti. Oggi fortunatamente tutto questo non esiste più e tale sicurezza ha consentito all’applicazione di essere di gran lunga la migliore nel suo ambito. Allo stesso tempo gli utenti non sanno che esiste un insieme di applicazioni esterne che potrebbe tornare utile, anche per spiare gli utenti. Lo spionaggio in questo caso però non è invasivo come un tempo.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono uniche, basta scaricare delle app

La prima applicazione è consigliata per tutti gli utenti che vogliono conoscere l’ultimo orario di accesso di una persona che non lo mostra su WhatsApp, è Whats Tracker. Questa consente di ricevere una notifica ogni volta che l’utente scelto entra o esce proprio da WhatsApp.

L’altra applicazione molto utile è Unseen, un metodo infallibile per passare inosservati. Questa soluzione consente di leggere i messaggi che arrivano su WhatsApp fuori dalla piattaforma, così da non dover entrare per forza lasciando l’ultimo accesso.

L’ultima applicazione invece si chiama WAMR, ideale per recuperare i messaggi eliminati di proposito dai vostri interlocutori nelle chat con voi.