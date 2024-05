Lo scorso martedì ha debuttato un nuovo spot per gli iPad Pro di Apple. Peccato che a detta di tutti, la pubblicità dalla durata di 68 secondi sia la peggiore di sempre per l’azienda di Cupertino. Lo spot “Crush” ha attirato le critiche di molti, ma perché?

La pubblicità in questione mostra diversi oggetti che vengono schiacciati da una pressa idraulica. L’idea era quella di mostrare come il nuovo iPad Pro di Apple possa presentare numerose funzionalità anche se presenta uno spessore ridotto. Strumenti musicali, libri e barattoli di vernice verrebbero tutti racchiusi nel nuovo dispositivo.

Lo spot di Apple che attira le critiche

Questa era l’idea principale di Apple, peccato che il pubblico sembra non aver colto questo scopo. Tim Cook aveva pubblicato su X un post contenente proprio lo spot in questione. Quest’ultimo è stato sommerso di commenti negativi e critiche da parti degli utenti evidenziando il malumore diffuso su tale argomento.

Tra coloro che hanno criticato lo spot troviamo anche alcuni volti noti, come l’attore britannico Hugh Grant. Secondo l’attore la pubblicità di Apple è una distruzione dell’intera esperienza umana.

Apple è diventata quindi protagonista di una polemica di enorme portata avanti da individui di tutto il mondo. La situazione è andata oltre al punto che Tom Myhren, il vicepresidente della divisione marketing di Apple è intervenuto direttamente a riguardo. In un recente intervento con Ad Age, l’uomo si è scusato in prima persona con tutti coloro che si sono sentiti offesi per quanto è stato mostrato nello spot.

Il vicepresidente ha dichiarato che alla base delle decisioni di Apple c’è una grande creatività che li spinge a progettare prodotti che risultino perfetti proprio per tutti coloro che vogliono dare sfogo al proprio estro. Lo scopo dell’azienda di Cupertino è quello di fornire innumerevoli modalità affinché gli utenti possano esprimere e dare vita alle proprie idee utilizzando i dispositivi iPad. Con questo spot Apple intendeva portare avanti questo discorso, ma dato che non sembra essere emerso Myhren si è scusato dando voce al dispiacere dell’intera azienda.