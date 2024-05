Acquistare un’auto elettrica per molti utenti può essere ancora problematico a causa del fattore prezzo, le auto di questo genere infatti non sono accessibili a tutti e questa dinamica si palesa soprattutto quando parliamo di auto come Tesla, queste ultime infatti in alcuni casi hanno prezzi ancora troppo elevati per la maggior parte degli utenti, ad esempio una Tesla model 3 RWD ha un prezzo che supera i 40.000 €.

Di conseguenza può venire spontaneo spostarsi sul mondo dell’usato cercando una Tesla usata nel mercato italiano, la piattaforma migliore per acquistare una Tesla usata è secondo noi proprio la piattaforma dedicata dell’azienda statunitense che mette al listino i vari modelli di Tesla usati con diverso chilometraggio, ma quanto costa acquistare una Tesla usata ?

Vari prezzi a seconda dei km

Il prezzo di una Tesla usata può variare sensibilmente in base ai chilometri percorsi, inserendo la vostra posizione appariranno le auto disponibili più vicine a voi, per l’area di Milano la prima auto disponibile sembra essere ad un prezzo di 27.890 euro per un modello del 2019 con 135.581 km già percorsi.

Basta salire ad un costo di 30.100 euro per una Model 3 del 2020 Standard Range Plus a trazione posteriore con 54.457 km percorsi, decisamente meno usurata.

La forchetta di prezzo di conseguenza oscilla tra un minimo intorno ai 20.000€ e un massimo che va poco oltre o 40.000€, ad esempio con 30.800 euro si può avere una Long Range a trazione integrale con 91.080 km, mentre in alcuni momenti è possibile trovare una Model Y a disposizione, con le Long Range a trazione integrale disponibili a circa 41.000 euro.

Insomma il prezzo delle Tesla usate oscilla in questa fascia di prezzo e risulta in alcuni casi decisamente più conveniente rispetto ai modelli nuovi se volete scendere a compromessi con il chilometraggio, la piattaforma ufficiale Tesla per la vendita dell’usato e sicuramente il mezzo di accesso più accreditato.