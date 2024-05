Recentemente Apple avrebbe stretto un nuovo accordo con Samsung Display (SDC). Lo scopo sarebbe quello di sviluppare dei pannelli OLED che l’azienda di Cupertino intenderebbe utilizzare per i suoi prossimi smartphone pieghevoli.

A riportare la notizia è stata una testata taiwanese, DigiTimes Asia. Secondo quando dichiarato, citando alcune fonti del settore, sembra che Apple abbia firmato nelle scorse settimane un contratto di fornitura che comprende circa 34 milioni di pannelli per tutti il 2026. E non è tutto. L’accordo comprende anche 55milioni di pannelli per il 2027 e 100milioni di unità per l’anno successivo.

Apple in accordo con Samsung per realizzare i suoi nuovi smartphone

I pannelli in questione, secondo quanto riportato, presenterebbero delle diagonali più grandi rispetto a quelle tipiche degli iPhone. A tal proposito, sembra che Apple stia sviluppando due dispositivi pieghevoli. Uno di questi potrebbe essere dotato di uno schermo da 20,3 pollici di diagonale. La produzione potrebbe iniziare tra la fine dell’anno prossimo o anche all’inizio del 2026.

Samsung Display starebbe programmando di ampliare la sua capacità produttiva. La motivazione, secondo le fonti online, è semplice: soddisfare le richieste di Apple. I media sudcoreani, lo scorso mese di dicembre, avevano riportato alcune informazioni relative ad una riorganizzazione interna dell’azienda dovuta proprio all’ottenimento dell’ordine da parte dell’azienda di Cupertino.

Samsung Display è uno dei principali produttori del settore, ed è indicativo che i suoi sforzi vengano ripiegati non solo su ordini della sua stessa azienda. In generale, il settore dei pannelli OLED flessibili si è ampiamente evoluto in questi ultimi anni. Col tempo sta compiendo ampi passi avanti. I traguardi maggiori riguardano soprattutto l’aver acquistato maggiore resistenza, mentre i suoi prezzi sono in calo e la domanda continua a crescere. Considerando quando visto fino ad ora sarà interessante vedere come Apple si inserirà in questo mercato in corsa e quali saranno le principali caratteristiche dei suoi nuovi ipotetici dispositivi pieghevoli.