A partire dal 9 maggio in tutti i punti vendita Vodafone è disponibile una promozione dedicata ai nuovi clienti, sia che richiedano un nuovo numero o tramite la portabilità, ed anche ai già clienti. Si tratta di C’all Power Pro e presenta un requisito obbligatorio: essere clienti stranieri dotati di un codice fiscale estero.

La promozione ha la durata di un anno e richiede un costo una tantum. È attivabile fino al 16 giugno 2024 ed è possibile attivarla solo nei sistemi NEXT.

La promo Vodafone per gli utenti stranieri

C’all Power Pro offre minuti illimitati, 1000 SMS, 1000 minuti internazionali verso la Cina, e fino a 300 minuti internazionali verso determinati Paesi. Sono poi compresi 100 GIGA in 5G che diventano 150 per tutti gli utenti che decideranno di procedere con l’addebito con Smart Pay.

I 300 minuti extra sono riservati ai seguenti Paesi: USA, Australia, Brasile, Danimarca, Bulgaria, Argentina. Svizzera, Messico, Corea del Sud. Spagna, Austria, Croazia, Regno Unito, Estonia, Singapore, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Islanda, Israele, Repubblica Ceca, Finlandia. Norvegia, Slovenia, Canada, Mongolia, Polonia. Lituania, Malesia, Cipro, Bangladesh, Francia, India. Malta, Svezia, Repubblica Domenicana, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, Germania. Pakistan, Romania, Colombia, Portogallo, Ungheria, Peru, e Lettonia.

Disponibili verso i numeri mobili dell’Albania ci sono 300 minuti. Stesso discoro per i numeri fissi in Giappone, Venezuela e Marocco. Sono poi previsti 40 minuti per i numeri fissi e mobili in Egitto, Filippine, Hong Kong, Bolivia, Ecuador, Nigeria, Sri Lanka. Cambogia, Uzbekistan, Cile, Russia, Indonesia, Turchia e Iran, oltre che verso i numeri mobili in Venezuela e Giappone e quelli fissi in Georgia, Kazakistan. Ucraina, Kirghizistan, Nuova Macedonia. Bosnia-Erzegovina, Serbia Montenegro e Kosovo.

Il costo di attivazione è pari a 88,88 euro, invece di 8,88 euro al mese (106,56 euro). In questo modo gli utenti potranno risparmiare, ricevendo sostanzialmente due mesi gratuiti. Come annunciato, l’offerta di Vodafone ha la durata di un anno e verrà disattivata automaticamente allo scadere del tempo.