Un ambizioso progetto sta prendendo forma lungo la costa ligure, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il settore della connettività nella regione. Tim e FiberCop, in collaborazione con il raggruppamento temporaneo d’impresa, stanno portando avanti il “Piano Italia 1 Giga“. Quest’ultimo mira a portare la fibra ottica in ben 215 comuni liguri. Un investimento senza precedenti che coinvolgerà oltre 66.600 numeri civici e segna un passo più che rilevante

verso il futuro digitale della regione.

Tim e il cambiamento della regione

Le ambizioni di questo progetto non si limitano alla semplice espansione della rete, ma abbracciano l’intera trasformazione digitale dei territori liguri. Cristina Morbiducci, Responsabile Operations Area Nord Ovest di TIM, ha sottolineato l’importanza delle reti ultraveloci per lo sviluppo economico e ha evidenziato il ruolo cruciale della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Questo modello di sinergia è fondamentale per un progetto di tale portata e complessità. In quanto richiede uno sforzo organizzativo molto ampio. L’operatore ha già avviato una serie di azioni per supportare le imprese appaltatrici locali e ha potenziato le proprie strutture interne per garantire una rapida esecuzione dei lavori. La sfida è grande, ma l’impegno è altrettanto forte. L’obiettivo è completare il Piano entro giugno 2026. Trasformando la Liguria in una delle regioni più connesse e digitalmente avanzate d’Italia.

Ma non è solo una questione di infrastrutture tecniche. Dietro questo progetto c’è anche una visione più ampia di inclusione digitale e sviluppo sociale. L’apertura dei cantieri in Liguria rappresenta un’opportunità unica per stimolare l’economia locale. Creando nuove opportunità di lavoro e incoraggiando l’innovazione in settori tradizionali. In più, una linea più veloce e affidabile può avere un impatto positivo su settori chiave. Tra cui l’istruzione, la sanità e il turismo. Migliorando la qualità della vita dei cittadini liguri e rendendo la regione più attraente per investimenti e sviluppo. Questo progetto segna un passo importante verso un futuro in cui la tecnologia è un motore di crescita e progresso per tutti i cittadini. Indipendentemente dalla loro posizione geografica o situazione socio-economica.